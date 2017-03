'La Bella y la Bestia' vetada en un autocine en Alabama por contenido gay

'La Bella y la Bestia' no se emitirá en un autocine del estado de Alabama en Estados Unidos por mostrar contenido 'abiertamente gay' y fuera de los contenidos de la Biblia y en Rusia desata la polémica y se encuentra pendiente de aprobación por parte de las autoridades para ver si se ajusta a la 'ley antigay' aprobada en 2013 ya que de no ser así, no se emitiría en el país por atentar contra el contenido que pueden visualizar los menores.