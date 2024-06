Isabel Díaz Ayuso niega haber sido la community manager del perro de Esperanza Aguirre

“Yo soy periodista y durante muchos años llevé la comunicación digital de mi partido. Hay una cuenta que lleva la presidencia de Reino Unido, es una cuenta, una parodia de un perro. Nosotros, simulando el humor político, la noche electoral de unas elecciones pasadas, la abrimos entre mi equipo y yo, pero después, no la estuve llevando. Alguien desde dentro, quiso hacerme daño, intentando desprestigiar mi trabajo, cuando a lo largo de estos años he hecho muchas otras cosas. Aun así, aunque hubiera llevado una cuenta de humor político, no pasa nada, he hecho muchas otras cosas… ”, ha asegurado molesta.

Con tristeza y en un tono de voz de cierto dolor, Isabel Díaz-Ayuso ha explicado que en muchas ocasiones han querido desprestigiarla y no contar la verdad sobre ella “no han contado los años que he sido periodista y me he tenido que buscarme la vida por mí sola, los años que he estado trabajando dentro y fuera de España… He tenido que sacarme la vida por mi sola y los años que he pasado en política hasta llegar a presidenta… Basan mi vida política en esa parodia.