Isabel Díaz Ayuso revela por qué no suele hablar de su pareja y cómo está su relación

Isabel Díaz Ayuso cuenta cómo ha vivido lo que le ha afectado su carrera política a su hermano

Isabel Díaz Ayuso ha abierto su corazón en '100% Únicos' hablando de su vida más privada, en la que relataba su relación con su actual pareja, su hermano y su padre, el que falleció hace años.

La presidenta de la Comunidad de Madrid explicaba que el motivo por el es reticente a hacer públicos los detalles de la relación que mantiene con su actual pareja, asegurando que no verdad lo que se dice por ahí de que este "no le cae bien a sus amigos".

"No, no suelo de hablar de él porque quiero que se centren en lo que hago como presidenta. Pasa mucho que, si empezamos a hablar de vida personal y de las parejas, al final, ellos se convierten en noticia y ellos no están en política", explicaba Díaz Ayuso, dejando claro que en su relación "todo va bien" y "todo está en orden".

Isabel hablaba también con nuestros '100% Únicos' sobre su hermano: "Siempre hemos tenido muy buena relación, no hemos tenido peleas en la niñez, con los años nuestra relación es muy buena". Al que tiene claro que su carrera en política le ha perjudicado: "Le han intentado hacer mucho daño y sí que te podría decir que, desde que yo estoy en política a él le ha ido todo mucho peor, le han perseguido laboralmente, lleva 26 años haciendo lo mismo, pero en el momento en el que yo llegué a presidenta le perjudiqué y, a pesar de eso, la relación es muy buena".

Isabel Díaz Ayuso se sincera sobre la relación que tuvo con su padre: "Felleció muy joven"

Otra de las relaciones que han marcado la vida más personal de Ayuso ha sido la de su padre, el que falleció, del que aseguraba que, pese a ser un padre recto, ella sabía que todo lo que hacía era por el bien de ella: "Como hace años que no está conmigo solo tengo buenos recuerdos, pienso que todo lo hacái por mi bien. Venía de un entorno en otra época, donde la relación con los padres era diferente, la España de nuestos padres y nuestros abuelos era una España muy recta, entonces muchas generaciones de niños no heredaron la cercanía, eran vidas muy duras, eso le hizo siempre ser un hombre que era muy autoexigente, muy meláncolico, pero en la balanza pienso que fue un buen padre y eso es lo que me queda".