La vida más privada de Daniel Guzmán: de la separación de sus padres, el dolor por la muerte de su abuela o por qué no usa WhatsApp

Daniel Guzmán, como invitado de '100% Únicos' recibía las preguntas de nuestros reporteros únicos, sin ningún tipo de filtro, donde se describía como alguien muy inquieto, al que le gusta experimentar y aprender mucho, algo por lo que va buscando formas de vida y, una de ellas ha sido actuar, dirigir y escribir, al que le gusta disfrutar de la vida riéndose.

Dani Guzmán habla de su vida privada en '100% Únicos'

El actor hablaba en nuestro programa de su etapa más gamberra en la juventud, en la que era grafitero o le costaba más estudiar, aunque más adelante fue encontrando la motivación poro aprender: "No estaba canalizando la separación de mis padres que fue muy dura".

Separación de sus padres de la que daba más detalles ante la pregunta de una de nuestros reporteros: "No te sientes bien porque es un momento duro y no lo entiendes, cuando eres joven no lo entiendes. Si no funciona siempre es mejor arreglar las cosas y si la separación es parte de esa solución lo tienes que aceptar y así fue".

Se emociona al recordar a su abuela

Un momento emocionante de la entrevista se daba cuando le preguntaban al actor por cómo fue para él rodar una película junto a su abuela. "Es lo más maravilloso que he vivido nunca, la echo de menos todos días, era una persona muy especial y única, muy adelantada a su tiempo. Cumplí un sueño que era que ella se ilusionara en su última etapa de su vida, es una experiencia de las mejores que he tenido. Ella estaba muy malita, tenía una enfermedad y pensaba que no llegábamos, fíjate si ha sido especial que no he podido ver la película nunca más", relataba el actor visiblemente emocionado.

Nuestro invitado sacaba su lado más sensible al recordar a su abuela, como también recordaba los mejores consejos que le daba ella: "Uno que se me quedó grabado es que me intentase llevar bien con la gente, a ella la quería todo el mundo, eso es importante aunque parezca que no. Llevarte bien con la gente es bastante más inteligente que llevarte mal".

Además, se sinceraba sobre si quiere tener hijos y, es que, aunque afirmaba que le encantan los niños y que podría tenerlos, también tiene sus dudas sobre este tema.

