La hija de Terelu Campos no está a gusto con un cambio físico que ha experimentado desde su embarazo

La nieta de María Teresa Campos explica que se trata de algo "muy propenso en su familia" y que ella nunca había tenido

Alejandra Rubio explica la decisión que ha tomado con Carlo Constanzia sobre la exposición de su hijo

Alejandra Rubio está preocupada por un significativo cambio físico que está experimentando durante el embarazo y con el que no está nada conforme. No tiene nada que ver con su barriga ni con el aumento de peso propio de este quinto mes de gestación. Tal y como ha explicado, la hija de Terelu Campos se ha dado cuenta de que su cuerpo está sufriendo un cambio que es "muy propenso en su familia" y con el que no se siente a gusto.

La nieta de María Teresa Campos va a ser madre de su primer hijo en común con Carlo Constanzia, con el que lleva siete meses de relación. Después del revuelo mediático que supuso la noticia de su embarazo, la que fuera colaboradora de 'Así es la vida' está encontrando ahora algo más de calma. Según ella, porque su historia está perdiendo algo de interés "gracias a las infidelidades de Álvaro Muñoz Escassi".

Y es algo que le alivia, porque Alejandra Rubio tiene claro que le gustaría alejarse del mundo del corazón y centrarse ahora más en el ámbito de las redes sociales. Ahora que se ha terminado el programa en el que estaba colaborando, la actriz en ciernes ha acudido al podcast de su amiga Nagore Robles, donde ha confesado el cambio físico que le tiene seriamente preocupada.

Si bien ya ha hablado en otras ocasiones de que lo primero que notó en su cuerpo fue lo mucho que le crecieron los pechos, ahora que está embarazada de cinco meses, Alejandra Rubio está empezando a darse cuenta de otros cambios. Y no está conforme. "Me está creciendo la barriga y se me disminuye el culo", se ha quejado con cierto sentido del humor, pero dejando entrever que no está nada a gusto con este cambio físico.