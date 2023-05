Silvia Marty lo vuelve a hacer y Christian Gálvez no da crédito: “Esto es épico”

Silvia Marty no va a olvidar su paso por ’25 palabras’ fácilmente y es que la actriz ha hecho algo que nunca había pasado en el programa presentado por Christian Gálvez: confundir la misma palabra, en la misma prueba, en dos programas seguidos.

Si en el programa del lunes, Silvia confundía la palabra ‘pescadilla’ con ‘pesadilla’ , este martes, la actriz volvía a confundir ‘peladilla’ con ‘pesadilla’. Christian Gálvez, atónito y entre risas, no daba crédito.

“¡Otra vez! Esta me la habéis puesto aposta”, decía la actriz atónita. “Se confirma que Silvia con este programa no va a tener dulces sueños va a tener… ¡pesadillas!”, bromeaba el presentador mientras en plató no podían contener la risa