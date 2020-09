Nagore denuncia a la niña que la acosó y al colegio: pierde el primer juicio y gana el segundo

Nagore Zamarreño , profesora, fue víctima de ciberacoso por parte de una alumna de 12 años . Eso la sumió en una profunda depresión y tuvo que estar de baja nueve meses. Al volver a reincorporarse a su puesto de trabajo, el colegio le comunicó que ya no contaba con ella. Tras todos estos hechos, Nagore decidió acudir a los tribunales.

La profesora considera que la responsabilidad de lo ocurrido la tenían, al 50%, la niña y el colegio, que no pudo las medidas necesarias para acabar con el problema. Por eso denunció. En el primer juicio perdió: la jueza consideró que como la menor había pedido perdón, el problema estaba arreglado. “No me lo podía creer”, dice la afectada. Nagore no estaba en absoluto de acuerdo y recurrió: en segunda instancia ganó el juicio y tanto los padres de la niña como el colegio tuvieron que pagarle una indemnización por todo lo ocurrido.