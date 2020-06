Alejandra Rubio habla abiertamente de su ilusión: "Se llama Tasio y está bien físicamente"

Alejandra Rubio y su 'ilusión'

La hija de Terelu Campos no se ha escondido ante ninguna pregunta y se ha sincerado al hablar del amor. "Me gusta tener buena compañía", decía Alejandra. La presentadora no ha podido morderse la lengua y preguntar si tenía alguna relación con alguien: "¿Pero ahora estás bien acompañada, no?". La invitada ha sonreído y ha contestado: "Ahora estoy muy bien acompañada, incluso confinada".