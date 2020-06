Fiama se derrite al ver a Rubén y Tárrega alucina: "Le brillan los ojos, debéis daros una oportunidad"

Uno de los momentos más llamativos ha llegado cuando la llamada de Rubén. El ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha querido participar para hablar de Fani... ¡y a Fiama se le ha puesto una sonrisa en la cara al ver a su amigo en pantalla!

Fiama estaba en plató junto a Suso y Cristina Tárrega. Al salir Rubén en pantalla su cara cambió por completo y tanto la presentadora como el colaborador no daban crédito: "P ero qué sonrisa tienes en la cara ". Suso, de hecho, ha reafirmado lo que Tárrega confesaba: " Doy fe Rubén, has salido en la tele y le han brillado los ojos".

Sin embargo, el tronista Rubén ha querido explicar que solamente hay una bonita amistad con Fiama y que considera a la que fuese su compañera de reality como "una hermana". De hecho, ha llegado a decir que "es la hermana pequeña que no me ha dado mi madre". Al escuchar esto, la cara de Tárrega era un cuadro y se ha despachado a gusto: "¿Por qué dos chicos tan guapos estáis con la hermandad? ¡Ni que fueseis nazarenos!". Para rematar y dejar a los dos amigos más unidos, la presentadora ha dado su sincera opinión: "Hay parejas que no las veo, pero creo que debéis daros una oportunidad".