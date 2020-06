Suso y Alejandra Rubio, saltan chispas entre ellos en plató: "A ti se te da muy bien mentir"

" Me hace mucha gracia los hombres que dicen que no tienen pareja y luego la tienen ", empezaba a decir enfadada la hija de Terelu. " Todos en algún momento hemos ocultado información para no perder a la persona que nos importa", contaba Suso para rebajar los ánimos. Sin embargo, fue decir eso y Alejandra Rubio saltó rápidamente: "Eso serás tú".

"¿Nunca has ocultado información, Alejandra?", preguntaba Suso con el gesto serio. "Nunca, soy sincera y el que me conoce sabe que no sé mentir", empezaba su discurso la invitada. Sin embargo, la hija de Terelu cogió carrerilla y abrió el cajón de los reproches contra Suso: "Yo no sé mentir, aunque a ti se te da muy bien".