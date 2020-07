Cristina Tárrega e Ylenia no dan crédito con la invitada: "Tengo el choch* más seco que los toros de Jesulín"

Cristina Tárrega e Ylenia Padilla no daban crédito con la llamada de Rosa. La invitada contactó con el programa para explicar su problema y pedir ayuda a nuestra presentadora y a la colaboradora. Sin embargo, la historia era tan potente , un auténtico bombazo, que en plató se quedaron con una cara de cuadro al escuchar el testimonio.

"Me separé hace ocho meses y desde entonces tengo el chocho más seco que los toros de Jesulín de Ubrique ", contó Rosa a toda España, sin titubeos. Cristina Tárrega no daba crédito con lo que estaba escuchando e Ylenia Padilla optó por reírse a la par que la invitada sonreía ante cámara. Luego, tras entrar un poco en el fango, empezaron a tratar su problema: "¿Pero qué tiene que ver tu separación con la sequedad vaginal?".

Al decir esto Cristina Tárrega, la invitada fue más específica y detalló que desde que se separó no mantiene relaciones sexuales con nadie que, incluso, "he ido los sitios de pago y no encuentro". Al decir esto, Ylenia se levantó como un huracán y le aplaudió: "¡Bravo, Rosa, de verdad! ¡De verdad! Estoy muy de acuerdo con Rosa porque qué pasa, las mujeres queremos pasar un ratito así sin hablar y qué hacemos, ¿dónde están esos señores de compañía? Reivindicación".