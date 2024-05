Ángela Portero se pronuncia sobre la advertencia de Ángel Cristo a Arantxa del Sol

Ángel Cristo le ha cogido el gusto a hacer rimas como las que suele hacer su compañero Arkano y en más de una ocasión, a la hora de nominar, ha dejado desconcertado a Jorge Javier Vázquez con sus ocurrencias, pero en esta ocasión ha dejado completamente fuera de juego al presentador de 'Supervivientes 2024', que no ha entendido la advertencia que le ha lanzado desde palapa antes del final de la décima gala a Arantxa del Sol .

"No tiene nada que ver, pero mis valores son el honor, el valor, la lealtad, ¿cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha", fueron las palabras exactas del hijo de Bárbara Rey, que no quiso dar más detalles de a qué se refería cuando Jorge Javier le confesó que estaba totalmente perdido y que no sabía a qué se estaba refiriendo. "Que cuente lo que pasó en la lancha", era la única respuesta del novio de Ana Herminia.