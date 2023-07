Después de Supervivientes, Raquel Arias brilla en 'Así es la vida' y sueña con ser presentadora

Su triunfo en el reality 'Insiders 2' hizo que Raquel Arias saltara a la fama tanto que terminó consiguiendo un sitio en el cotizado casting de la última edición de Supervivientes . Su paso por el concurso no ha sido indiferente para nadie y es que su personalidad le ha colocado en el foco de muchas discusiones con algunos de sus compañeros, como Adara Molinero .

"Es un programa muy dinámico, hablamos de muchas cosas. Me siento muy cómoda, no tengo que atacar a nadie y me veo como soy yo", declara Raquel Arias ante nuestro micrófonos. En la charla, nos aclara cómo es su personalidad, y responde a todos los que le han criticado durante el concurso.