Después de anunciar a finales del mes pasado que iba a someterse a una nueva transferencia embrionaria, Marta Peñate guardó silencio sobre su estado hasta este momento. Es en su programa donde la ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha querido comunicar que la trasferencia había dado positivo. "Me conseguí quedar embarazada", pero "por cosas de la vida no ha seguido adelante", ha asegurado Marta Peñate.