Rubén Shan y Carmen Pina tienen un enemigo tras su paso por '¡Vaya Vacaciones!': "Aguasantas me amenazó por privado"

Carmen no entiende que se haya juzgado su relación, sobre todo, porque ni tan siquiera les conocían a ellos.

De hecho, la exconcursante no tenía problemas en confesar que hay alguien a quien no soporta, Aguasantas. Su rivalidad se ha trasladado hasta España y es que Carmen acusa a su excompañera: “Se metió en un directo mío y me amenazó por privado”.