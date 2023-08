Terelu Campos interviene en ‘Así es la vida’ tras el desencuentro de Alejandra Rubio y Antonio Montero: “Es agotador”

Todo empezó con una entrevista de Terelu Campos en 'Lecturas' en la que decía no soportar más ver sufrir a su madre. El hecho de que la presentadora hable del estado de salud de María Teresa Campos despertaba muchas críticas, entre ellas las de Antonio Montero, que aseguraba que hay una persona muy cercana a Teresa que ahora no puede contactar con ella. Alejandra Rubio decía desconocer a esta persona y su madre acababa por intervenir en directo para aclarar la polémica.

Para Antonio, esta afirmación no era sino una constatación de algo que pensaba: “Iba este chico y no otras personas”, una frase que a Alejandra le parecía un juego: “Que des a entender que estaba este señor y no otras personas que tenían que estar es muy feo porque no es la realidad”.