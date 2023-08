Terelu Campos: “No soporto más ver sufrir a mi madre”

La presentadora concede una entrevista en la revista 'Lecturas' y habla como nunca de la enfermedad de Mª Teresa Campos

Alejandra Rubio, ante la entrevista de Terelu Campos: “Me ha sorprendido que profundice más en lo que está pasando en la familia”

"Lloro sin que se dé cuenta. Ella se da cuenta porque sabe perfectamente cómo somos", dice Terelu Campos

Terelu Campos concede una entrevista en la revista ‘Lecturas’ en la que habla como nunca de la enfermedad de Mª Teresa Campos. Para ella, “lo peor” de la situación es no poder proporcionar “bienestar” a su madre y manda un mensaje a su hija: “Alejandra, yo así no quiero, que no se te olvide”.

"Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado", dice Terelu Campos, recordando que nada puede proporcionarle bienestar: "Ni siquiera la medicina puede. No sabemos dónde nos llevará este proceso".

La presentadora explica que no es una enfermedad que se asuma, es que no hay otra opción: "Solo puedes adaptarte e intentar hacer lo que tienes que hacer para la persona más importante de tu vida".

"El dolor está siempre ahí", continuaba diciendo y nos contaba cómo son sus encuentros: "Cuando mi madre llega a casa, se sienta a mi lado, apoyo su cabeza en mi hombro y se duerme. Yo le doy la mano y le acaricio el brazo. En ese momento siento un torbellino de emociones. Lloro sin que se dé cuenta. Ella se da cuenta porque sabe perfectamente cómo somos".

Su hermana Carmen ha reaccionado de otra forma. Ella necesita "echarlo todo fuera" y lo hace habitualmente por teléfono: "Yo ya me echo a temblar porque enseguida pienso '¿Qué te pasa? Un día voy a morir al teléfono, pero es su manera de desahogarse, de compartir contigo, de refugiarse, de buscar cariño".

De hecho, nos contaba que Carmen estaba acostumbrada a llamar a su madre para contarle lo que le había pasado y, en ese sentido, le está costando más: "Yo soy más fría, más cerebral".

Terelu Campos responde a las críticas

La presentadora dejaba claro que la casa de su madre está "organizada" y que con ella también están su hermana y Gustavo: "Ojalá yo fuera millonaria para poder quedarme en casa con mi madre, pero tengo que trabajar".

"Quienes escriben y hablan de eso son unos analfabetos", se quejaba Terelu, que explicaba que si su madre no va a la playa o a la Semana Santa de Málaga, es por algo: "Ha sido la peor Semana Santa de mi vida, cuando me vi allí sin ella lloraba desconsoladamente (...) Más pena que la que tiene uno ¿Qué va a sentir ese que opina sin conocerte de nada?"

El mensaje de Terelu Campos a Alejandra Rubio

"Preferiría el sufrimiento nuestro de que no nos conociera si eso implica que va a ser más feliz", confesaba Terelu, que mandaba un mensaje a su hija: "Alejandra, yo así no quiero, que no se te olvide. Enferma como ella no quiero estar ni un día y no me tiembla el pulso decirlo".

"Ella me lo ha dicho en muchas ocasiones", respondía Alejandra Rubio y añadía: "No sé qué responde a eso, tampoco le he dado una respuesta en privado, ojalá que eso no le pase a ella. Pero al final la vida es así".

