Chabeli Navarro arremete contra Bertín Osborne y le da un consejo a Gabriela Guillén

Chabeli Navarro ha vuelto a arremeter públicamente contra Bertín Osborne y esta vez no lo ha hecho para defender su caso, sino para apoyar a Gabriela Guillén , pues considera que el cantante no la está ayudando ni está a su lado durante su embarazo, que es el primero para la empresaria paraguaya afincada en Madrid.

"Me alegro muchísimo por ella, la veo muy bien", ha comentado la amiga de Amor Romeira tras ver las primeras fotos de Gabriela presumiendo de barriguita de embarazada en bikini. "Que se cuide mucho, que intente no estresarse que es difícil y que no cuente con él", ha añadido la andaluza, mandándole así varios consejos a la fisiterapeuta.