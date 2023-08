Loly Álvarez habla como nunca del accidente en la Cibeles: "Siempre he pensado que lo hizo aposta"

"¿Pero cómo se va a meter ahí un coche?", preguntaba Loly en 'Así es la vida', que recordaba que regresaban tras pasar un rato en una terraza de Madrid: "El conductor no bebía, cuando se puso el semáforo en rojo, vi que él aceleró, no frenó".

"Cuando me quise dar cuenta estaba ahí el morro del coche", continuaba diciendo y negaba haber participado de un montaje, aunque dudaba de uno de sus acompañantes: "Por parte mía y de Montse Paéz, que estábamos en el coche, no; por la otra persona que conducía no estoy dentro de su cabeza, pero siempre he pensado, y es mi opinión, que lo hizo aposta".