La reflexión de Patricia Pardo tras el concierto de Taylor Swift : "Espero que mis hijas..."

"Yo no entendía tanto éxito y esta semana he comprendido un poco más porque a la gente le gusta tanto esta chica y a mi me gustaría que mis hijas fuesen fans de Taylor Swift. Me parece que es una artistaza de los pies a la cabeza, compone, toca instrumentos y además, creo que tiene un mensaje feminista que está muy bien arraigado y que ella sabe explotar muy bien", explica Patricia Pardo.