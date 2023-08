El programa debatía sobre la cirugía estética

Sandra Barneda no es la única que se ha hecho un retoquito en 'Así es la vida', Suso Álvarez sorprendía a todos en el programa contando qué se ha hecho

Antonio Montero confesaba que se puso pelo

Julio Iglesias cumple 80 años pero se dice que no quiere celebrarlo. Al parecer, al cantante no le gusta cumplir años y sus retoques estéticos se sometían a debate en 'Así es la vida', donde presentadores y colaboradores nos contaban si se han sometido o no a alguna intervención estética.

El programa consultaba con un experto cuándo hay que recurrir a la cirugía estética, cuándo hay que parar, si en la actualidad hay demasiados casos... Y Sandra Barneda veía a sus colaboradores muy interesados.

"A Sandra no le hace falta hacerse nada porque es una privilegiada", decía Antonio Montero ante su comentario y la aludida negada, sí se ha hecho algo: "Tenía de genética las bolsas y me las quité".

La presentadora nos contaba que no le dolió nada y eso que tiene "pánico" a entrar en el quirófano: "Tenía mucho miedo y fue espectacular". Eso sí, recomendaba a todo el mundo que quiera hacerse algo asesorarse y ponerse en manos de un buen médico.

Los retoques de Suso Álvarez y Antonio Montero

No es la única, Suso Álvarez también ha pasado por el quirófano y dejaba a todos atónitos contando qué se ha hecho: "Yo me he quitado las bolas". El colaborador se refería a la bolas de Bichat de la cara y hacía un alegato: "Estoy a favor de las operaciones, soy como Julio Iglesias, no quiero envejecer".

Antonio Montero también nos contaba que se puso pelo y fue casi sin querer: "El peluquero de esta casa me dijo que con la luz se me veía un poco el cartón, me dijo que fuera a ver a su amigo y no me dio tiempo ni a pensármelo".