Sandra Barneda: "A mí me timaron bien"

"El primer móvil que cogí era real, pero cuando pagas y te lo dan, te dan el cambiazo y me quedé con la pastilla de jabón. Intentamos correr y no les atrapamos", narraba la presentadora, que nos transmitía la reflexión de su amigo: "Me quedé tonta. Mi amigo me dijo 'pensabas que tenías un chollo y por lista te han timado".