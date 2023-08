Sandra Barneda envía un mensaje a Cristina Pedroche: "Gracias, valiente, por decir todo lo que piensas, hay otros que no lo hacen"

“Todos los pospartos son reales, no me considero mejor madre que nadie, estoy descansando poco, no me separo ni un segundo de ella y el cansancio pasa factura”, continuaba diciendo Cristina, que quiere cuidar su salud mental tanto por su bien como por el de su pequeña: “A los que me mandáis todo este odio os abrazo porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida”.