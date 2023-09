Habla Noelia Aguirre, abuela de Daniel Sancho: "Confío en la justicia y en la verdad de mi nieto"

“Estoy bastante bien, muy triste porque no veo a mi nieto que vive conmigo y esperando que vuelva, nada más”, decía Noelia ante las preguntas de la prensa y añadía que irá a verle “en cuanto pueda”.

“No, no he hablado con él”, negaba pero explicaba que espera poder hacerlo “en algún momento”. También confía en volver a verle pronto y, cuando le preguntaba si confía en la justicia, no dudaba en responder: “Por supuesto, confío en la justicia y en la verdad de mi nieto”.