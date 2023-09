Sandra Barneda se emociona escuchando a Carmen Borrego: "María Teresa te sigue acompañando"

En su incorporación en 'Así es la vida', Carmen Borrego se rompía tras ver unas imágenes de María Teresa Campos. La colaboradora nos confesaba que aún no puede pensar que no va a volver y Sandra Barneda se emocionaba a su lado en el programa.

“Ha sido todo en mi vida, he sido feliz trabajando con ella, apoyándola y he pasado momentos malos, pero si sé algo de esta profesión es por ella”, confesaba Carmen Borrego, muy emocionada tras ver los momentos que ha compartido con su madre en televisión y añadía: “Será mi luz, mi referente profesional como madre y como persona”.

La presentadora le confesaba que nada más verla había recordado el “olor” de María Teresa y le preguntaba qué había sentido en momentos como en el de abrir sus armarios: “Aún no ha llegado. Tiene que llegar, tampoco hemos tenido tiempo porque no hemos parado y ese momento tiene que llegar y no sé cómo lo voy a afrontar”.