El contrato de confidencialidad que hizo estallar la relación de Gustavo con Terelu Campos y Carmen Borrego: "María Teresa estaba al margen..."

La idea de que Gustavo firme dicho contrato se produce "en el momento en el que Teresa Campos empieza a estar mala". Además, el periodista da más detalles de ese documento: "Hay una cláusula que le dice que si no se firma, es despedido...". Antonio Rossi explica que este contrato "se le pone a Gustavo y a dos personas más. Él decide que si después de casi 30 años trabajando, siendo atacado en televisión, en ese momento en el que sabéis que Teresa Campos está peor, y estando Teresa Campos al margen de esto, Gustavo les dice 'si decidís que si yo no firmo, me voy, pues me voy".