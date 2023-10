El dueño de la empresa que relacionan con Urdangarin: “Quiero dejar muy claro que no trabaja aquí”

El entorno del exduque de Palma niega rotundamente esta información … Una de las primeras personas que lo ha desmentido ha sido la madre de Iñaki: “Todo es mentira, no tiene ningún trabajo. Ojalá encuentre trabajo, pero ahora no tiene”.

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, también ha negado la noticia: “No es cierto, no se ajusta a la realidad de ninguna manera. Nada, no hay ninguna relación”. Pero, si no trabaja allí, ¿Por qué se persona todos los días en esta empresa constructora?