La versión de Adara Molinero ante la polémica por su último tratamiento estético: "Quiere parar esto, pero voy a seguir adelante"

El dermatólogo podría planear demandarla por falso testimonio pero para Adara esto no es más que un farol: “Lo que quieren es parar todo esto, pero voy a seguir adelante con lo que me han hecho”.

Además, dejaba claro que lo que le hicieron no es lo que pidió: “Yo fui a la clínica a hacerme un láser en las piernas y me hicieron 3 tipos de láser. Yo, como es un dermatólogo, confiaba”.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ acudió a urgencias el 14 de febrero y nos muestra el informe en el que se le diagnosticaron quemaduras en miembros inferiores de primer y segundo grado: “Me puse la chaqueta que me tapara mis partes íntimas porque no me podía rozar nada las piernas de lo que me dolía, de lo que me escocía”.