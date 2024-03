El youtuber se ha defendido de las advertencias de Rosa Benito y ha querido dar explicaciones al respecto siendo muy claro: “Tenía permiso de Amador y no voy a decir de quien más para no dar pistas”, añade el creador de contenido a través de sus redes. Según él, cuando Rosa se enteró de que había publicado imágenes suyas besándose con Amador le pidió que borrara el contenido, pero de muy mala manera, con pésimos modales y buscando culpables.

El conflicto no terminó ahí: “Cuando Rosa se entera que existe este vídeo entra en cólera... a voces como una loca”, ha explicado el youtuber. Rosa Benito se ha defendido y ha comentado las declaraciones del joven: “Era un evento privado, y donde este personaje da a entender que me volví loca... ¡Y si estoy loca no me arrepiento!”, ha continuado escribiendo la mujer de Amador Mohedano. El creador de contenido ha sentenciado que Rosa Benito está jugando muy sucio: “Estábamos calificando como estabas, en ningún momento estábamos hablando de ningún padecimiento”, ha aclarado el youtuber.