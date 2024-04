El reproche de Alejandra Rubio a su primo José María Almoguera: "Yo ya no tenía prensa y la he vuelto a tener por su culpa"

Alejandra Rubio no entiende ciertos comentarios de su primo, José María Almoguera, con respecto a la prensa dado que acaba de protagonizar una entrevista. Es más, la colaboradora de 'Así es la vida' lanzaba un reproche al hijo de Carmen Borrego...

Pero ¿Cuál puede ser el motivo de su separación? Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y prima de José María, recordaba que Carmen Borrego nunca ha dicho nada de su hijo, que siempre ha respetado su decisión de mantenerse alejado de los medios y añadía que, en el caso de que no lo hubiera hecho, sus palabras tampoco podrían haber roto nada: “Una pareja tiene su vida aparte”.

Es más, se quejaba un poco de su actitud frente a los medios: “Lo de la prensa es un poco… él ha hecho esta exclusiva, yo ya no tenía prensa y la he vuelto a tener por su culpa, igual que mi madre y mi prima, que no quiere saber nada de eso”.