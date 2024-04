La imprevisible actitud del hijo de Carmen Borrego a la reacción de su familia a su entrevista: "Esto me desconcierta"

‘Vamos a ver’ muestra a José María pillado en plena calle a la entrada de Mediaset, tras la reacción de Terelu y Alejandra por la entrevista que han hecho él y Paola Olmedo, sobre su separación y donde critican duramente a Carmen Borrego.

Después de que José Carlos califique la entrevista de "lamentable", Terelu reconozca estar devastada y Alejandra asegure que es surrealista, José María es pillado por nuestros reporteros para conocer su opinión. En cambio, el hijo de Carmen Borrego avanza rápido sin querer contestar a ninguna de las cuestiones.

Por otro lado, Joaquín Prat reacciona: “A mí es que esto me desconcierta, es un señor que trabaja aquí, en un programa que trata estos temas, que acaba de vender una exclusiva donde ha removido todos los cimientos de su familia…”.

Las frases más duras de José María Almoguera y Paola Olmedo contra Carmen Borrego

. José María Almoguera: "Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo. Me siento culpable del daño que le han hecho a Paola"

. Paola Olmedo: "Mi padre y mi mejor amiga se enteraron de que estaba embarazada porque Carmen lo contó. Si hubiera sabido que eso iba a salir, yo hubiera hablado con ellos antes"

. Paola Olmedo: "Yo estaba en casa cuando llegó. Nos saludamos y me marché porque tenía que llevar a mi hijo al entrenamiento"

. Paola Olmedo: "Ella pueda venir a mi casa siempre que quiera, pero que no se traiga a la prensa"

. José María Almoguera: "Si mi abuela no hubiese muerto, yo no me hubiera reconciliado con mi madre"

Por otro lado, Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ asegura que su tía no se lo merece y dejaba caer que alguien que no quiere ser un personaje público, no hace este tipo de cosas: "Estás cansando ¿De qué? ¡Si has vivido lo mejor, te lo han dado todo! Que conmigo no cuenten para nada. Hoy he dado mi opinión y se acabó”