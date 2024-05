Carmen Borrego hace un llamamiento ante los ataques de Gabriela Arrocet: "Solo le pediría a esta familia que se pongan de acuerdo"

Según Gabriela, al humorista no le gustan las discusiones y, en la primera, advirtió a su entonces pareja: "Dijo no me gustan, a la tercera me voy a ir". Es más, dejaba caer que María Teresa tenía "unas reacciones un poco fuertes" en las que su padre "no quería estar presente" y añadía: "Se asustó un poco y a la tercera dijo 'hasta aquí llegamos, me voy y no voy a volver. Se lo dijo mirándose a los ojos".