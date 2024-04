Carmen Borrego asegura que Gabriela Arrocet le vetó en una comida y responde: "Hablo de mi familia cuando me da la realísima gana"

"Yo no juzgo a nadie que no conozco", decía Carmen Borrego, dejando así claro que no entiende los descalificativos que Gabriela Arrocet le ha arrojado en platós desde hace meses, algo que vuelve a hacer este 26 de abril en el plató de '¡De viernes!'. Desde 'Así es la vida', Carmen respondía.