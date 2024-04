Alejandra Rubio acusa a Gabriela Arrocet: "Es muy sucio todo"

"No me ha sorprendido nada porque es el mismo discurso que lleva haciendo ella este tiempo atrás", decía Alejandra. Además, respondía a Gabriela, que asegura que María Teresa no acompañaba a su padre en sus viajes porque no quería viajar: "A mi abuela le encantaba viajar, se ha recorrido el mundo entero durante toda la vida". Además, negaba que fuera verdad eso de que, como mucho, su padre se iba 30 días del lado de Teresa: "Es un chiste, no es que no me lo crea, es que no es así y yo lo he visto".