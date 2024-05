'Así es la vida' habla con el abogado de Iñaki Urdangarín: su acuerdo económico con la Infanta Cristina

También deja claro que no se habría firmado ni hablado del tema de la cesión de un coche por parte de la Infanta a Urdangarín: "No no no. En el convenio en absoluto aparece este tema". Lo que está claro es que parece que no tener trabajo y contar una prestación de expresidiario de apenas 463 euros no es impedimento para que el ex de la Infanta Cristina disfrute de todo tipo de lujos.