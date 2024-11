Juan José Ballesta rompe su silencio tras un año de escándalos: "He tenido que retirarme por mi salud mental"

Juan José Ballesta ha concedido en 'Socialité' su entrevista más personal: escándalos, vida personal y proyectos laborales

Juan José Ballesta: "Mi hijo ya tiene 17 años, no me importaría ser padre de nuevo, me ha faltado la niña"

El actor español Juan José Ballesta, más conocido como 'El Bola', ha atravesado por uno de los momentos más complicados de su vida. A la denuncia que una chica le interpuso por presuntos abusos sexuales y a un caso de robo, se sumaron polémicas apariciones en redes sociales que hicieron a sus seguidores temer por su vida.

Ahora, tras un año alejado de los focos, el actor concede en 'Socialité' su entrevista más íntima y rompe su silencio para contar su versión sobre lo sucedido y hacer repaso del que sin duda ha sido su año más difícil: "Podéis preguntarme lo que queráis". Dicho y hecho.

La entrevista al actor madrileño comenzaba hablando de uno de los temas que más daño le han causado y sobre el que sigue defendiendo su inocencia, el presunto abuso sexual a una chica:

"Lo he pasado muy mal porque yo sigo diciendo que soy inocente. Yo no recuerdo a esa muchacha, la saludé cuando iba con un amigo y no te puedo contar más porque esto sigue en proceso judicial. Yo los primeros días estaba muy nervioso porque no sabía cómo iba a afectar todo eso a mi vida, pero la gente por la calle me daba ánimos, me decían que levantara la cabeza porque sabían que yo no había hecho nada".

Durante estos meses en los que Juanjo ha intentado mantenerse alejado del foco mediático, el artista ha podida darse cuenta de quiénes son las personas a las que quiere mantener a su lado y de quiénes prefiere alejarse:

"He visto quiénes son las personas que realmente me quieren y que han seguido ahí, y también quiénes han sido los interesados a los que he tenido que apartar. La salud mental es lo primero y yo estaba completamente saturado, así que decidí salir de las redes porque quería tomarme un respiro, como cuando la gente se hace un retiro espiritual".

¿En qué momento se encuentra su vida personas?

Juan José Ballesta se separó de 'La Vero', la madre de su hijo, hace ya cuatro años. Ahora, superadas las polémicas que han rodeado últimamente su vida, el actor madrileño quiere rehacer su vida y darse una segunda oportunidad en el amor... ¡y hasta confiesas que le gustaría volver a ser padre!