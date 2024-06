Makoke desvela si Laura Matamoros la ha llamado y nos habla de su relación con su hija Anita

Laura Matamoros dirigió muchos dardos contra Makoke, madre de su hermana Anita, durante su paso por 'Supervivientes'. Sus palabras han tenido repercusiones pero ¿Qué ha pasado tras su regreso de Honduras? Las hermanas se han reencontrado en un evento al que ambas fueron invitadas pero, al parecer, antes se había producido una llamada entre Laura y Anita en las que Ana habría pedido a Laura que no le pidiera perdón a ella pero que se disculpara con su madre. ¿Le ha hecho caso? Makoke responde en 'Así es la vida'-

"No creo que sea buena persona teniendo en cuenta lo que ha pasado", este es uno de los comentarios que Laura Matamoros hacía durante su paso por el reality y que aludía a la relación de Makoke con su padre. De hecho, Anita se ha mostrado muy partidaria de que la ganadora sea su amiga y concursante, Miri.

No sabemos lo que las hermanas han hablado tras el regreso de Laura, pero sí que han asistido al mismo evento en el que Laura decía que no hay que buscar "fantasmas" donde no los hay y decía estar "deseando verla". De hecho, Laura explicaba que nunca han estado mal pero que hay "opiniones para todo" y "en la variedad está el gusto".