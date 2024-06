Anita Matamoros: "Yo de mi parcela personal y familia no lo hago. Miri ganadora”

Laura Matamoros, tras su salida de 'Supervivientes': "Estoy deseando ver a Anita, nunca hemos estados mal"

Anita Matamoros se posiciona de nuevo con Miri y le manda un mensaje a su hermana Laura el mismo día que es expulsada de 'Supervivientes'

‘Vamos a ver’ muestra el evento en el que han coincidido Laura Matamoros y Anita tras la salida de Laura de ‘Supervivientes’, donde la influencer ha generado numerosas polémicas con su 'Makoke a la calle', los ataques a la madre de su hermana o los enfrentamientos con Miri Pérez Cabrero.

Las hermanas han coincidido en el evento por los premios 'Elle Style'. Pese a no haber captado las cámaras el reencuentro, habrían dejado claro que no existen problemas entre ellas. “No busquemos fantasmas donde no los hay. Ya sabéis que la gente hablará lo que sea, pero yo de mi parcela personal y familia no lo hago. Miri ganadora”, explicaba Anita.

Por otro lado, Laura Matamoros detallaba que “Yo también estoy deseando verla. Nunca hemos estado mal, pero lo que pasa es que hay opiniones para todo y en la variedad está el gusto, eso es lo bonito de la vida", desmintiendo cualquier rumor de distanciamiento con su hermana.

Adriana Dorronsoro ha dado más datos del reencuentro entre las dos hermanas: "Se fundieron en un abrazo que duró varios minutos. Además, Anita se levantó y fue a la mesa donde estaba Laura y ambas estuvieron hablando durante un buen rato", ha asegurado.

Además, Carmen Borrego ha desvelado cómo habría sido la llamada que Laura le hizo a su hermana nada más volcver de 'Supervivientes' para disculparse con ella: "A mí no me tienes que pedir perdón se lo tienes que pedir a mi madre", he habría respondido Anita.

Sobera no contiene las ganas de preguntar a Laura por la opinión de su hermana Ana sobre ‘Supervivientes’.

“¿Tu hermana era muy amiga de Miri, ¿no? ¿Cómo ha quedado eso?”, pregunta Carlos Sobera a Laura Matamoros en el plató de ‘Supervivientes’. “Mi hermana es amiga de Miri, sí. Pero no sé, siguen siendo amigas yo creo”, responde la ya exconcursante.

Sorprendido, Carlos Sobera se dirige de nuevo a Matamoros: “¿Pero no le has preguntado? ¿No hablas con tu hermana?”. Es entonces cuando Laura responde haciendo alusión a los problemas de voz que padece estos días: “Es que no puedo hablar con esta voz”. Aunque su respuesta parece no convencer a Sobera: “Qué excusa tonta me estás poniendo”.

Pasados unos minutos, cuando Laura Matamoros se dispone a intervenir en ‘Tierra de nadie’, Carlos Sobera le pregunta si ya le va a contar qué ha hablado con su hermana Anita Matamoros: “Mañana por la mañana (hablo con ella), que es muy tarde, es la 1 de la mañana”, responde entre risas Laura.

“¿Qué me ibas a decir entonces?”, repregunta Sobera. “¿Con quién está tu hermana entonces? ¿Con Miri, contigo, tiene un cojín de Jorge Javier, qué tiene tu hermana? ¿Está contigo o con Miri?”, prosigue Carlos, haciendo una divertida referencia al robo del cojín de Arkano que tiene estampado el rostro de Jorge Javier Vázquez.