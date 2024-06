Raquel Arias transmite las palabras de Gabriela Guillén: "Bertín ha visto una foto del niño"

Por otro lado, la colaboradora ha hablado también sobre el comunicado que lanzaron Gabriela y Bertín : "El acuerdo no se hace de un día para otro. Al final hay un menor que es el que necesita el cariño de un padre y una madre. Bertín no estaba bien y José Luis ha intentado solucionar esto de la mejor manera posible".

Según las palabras de Raquel, Gabriela sí sabía que iba a salir el comunicado, pero no tan pronto : "No sabía que iba a salir tan rápido. Le pilló por sorpresa". La pregunta clave ha llegado cuando César le ha preguntado a Raquel si se ha realizado la prueba de paternidad : "No han realizado ninguna prueba de paternidad. Se habla mucho del 20 de mayo de que estaba en este laboratorio haciéndose las pruebas de paternidad... Era para hacer una prueba de infección de orina".

El presentador de 'Así es la vida' ha dicho otra pregunta clave sobre si Gabriela ha retirado la demanda de paternidad . Sin embargo, Raquel ha explicado que esto no se ha producido: "Gabriela no ha retirado la demanda de paternidad porque ella estaba segura de quién es el padre de su hijo. Por lo tanto, ella solo ha estado esperado lo tiempos que correspondían. Está todo en manos del juez".

Raquel Arias ha añadido más información y según las palabras de Gabriela, no habría un pacto de silencio como tal: "No hay ningún contrato entre ellos dos que no puedan hablar. Simplemente es un acuerdo porque hay un menor. Gabriela no descarta en algún momento poder contar el proceso o cómo se ha sentido".