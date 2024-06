Alejandra Rubio carga contra Gustavo tras la misa a María Teresa Campos: “No entiendo que cada vez que pase algo se siente en un plató de televisión"

La colaboradora ha contestado al que fuera el chófer de su abuela, María Teresa Campos

Además, Alejandra ha comentado las palabras de Meli Camacho: “No me esperaba unas declaraciones como esas”

Sale a la luz el mensaje que envió Meli Camacho a Carmen Borrego tras la misa de su madre y esta responde en directo

¿Cuál fue realmente el mensaje que le mando Meli Camacho a Carmen Borrego tras la misa de Teresa Campos? ‘La que fuera una de las mejores amigas de María Teresa Campos aseguraba que “no vuelvo a ir a nada que ellas organicen” y cargaba duramente contra las hijas de la presentadora.

Además, Meli daba un paso adelante y admitía que ella era ‘el topo’ que ha filtrado la misa en recuerdo de María Teresa. “Terelú ni me miró a la cara, te aseguro que no vuelvo a ir a nada más que ellas organicen”, comentaba Meli. Por último, la amiga de María Teresa filtraba el mensaje que le mandó a Carmen Borrego después de la misa.

Tas repasar las declaraciones de Meli, Alejandra Rubio contestaba en directo en el plató de ‘Así es la vida’ a todas estas polémicas:

“Estoy muy sorprendida, la verdad. No me esperaba unas declaraciones como estas, bueno, en realidad, yo ya me espero lo que sea, he visto tantas cosas últimamente que…”

“Lo que cuenta ella no es así, no entiendo la necesidad de generar una polémica que no existe, nadie la trató mal en ningún momento… yo vi a mi madre hablar con ella, a mi tía también, yo también la saludé. Y por mi parte no había ningún problema con ella, ni despreció ni absolutamente nada, yo jamás trataría mal a Meli”, aseguraba la colaboradora.

Alejandra contesta a Gustavo

Además, Alejandra Rubio aprovechaba para contestar a Gustavo, el que fuera chófer de Teresa Campos, que, en el momento de la misa a la presentadora, se sentaba en el plató de ‘TardeAR’: