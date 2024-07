¿Quién era ese mito con el que el ahora concursante de ‘Supervivientes All Stars’ hablaba antes de viajar a Honduras por primera vez? Damos un salto al pasado para desvelar su identidad y poner fin a esta gran incógnita.

Explicó que, antes de viajar a los Cayos Cochinos por primera vez, estuvo hablando con una famosa y que se forjó una bonita amistad entre ellos: “ Lucía Bosé me siguió en redes sociales, me empezó a escribir y comenzamos a tener un contacto”, declaró él.

“Su representante me escribió cuando estaba en México para organizar una quedada, vernos y demás, pero al final se demoró y, luego, me marché a Honduras. Cuando volví, me enteré de la triste historia de que había fallecido”, declaró.