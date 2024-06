Carmen Borrego se harta y advierte a quienes critican a su familia: "Conmigo no contéis"

Tras la exclusiva de su embarazo, Alejandra Rubio aseguró que si había hablado es porque era algo que se iba a saber, pero anunciaba que no respondería más sobre su vida. Sin embargo, Carlo Costanzia está a punto de conceder una entrevista y a las declaraciones de su novio se une la aparición de su madre, Terelu Campos, en el mismo programa. Esta situación ha generado todo tipo de críticas y Carmen Borrego alzaba la voz en favor de su familia en 'Así es la vida'.

"Yo tengo ganas de oír a Carlo Costanzia", decía la colaboradora y optaba por el sarcasmo ante las críticas: "He estado a punto de acogerme a la quinta enmienda y no declarar".

Lo que Carmen tiene claro es que "nunca" va a criticar a alguien que quiera hablar y sentarse en un plató de televisión: "De ellos depende mi trabajo, así que conmigo no contéis".

Y es que, a lo largo de la última semana ha escuchado "barbaridades" en otros programas y añadía: "Uno se tiene que callar porque no sabe ni qué contestar, esa es la realidad".

Por ello, lanzaba un reto a quienes critican los movimientos de su familia: "Si queréis, nos callamos y así vosotros habláis de otros temas, que no sean los nuestros, que nos viene mejor".

No es la primera vez que Carmen Borrego alza la voz en favor de su sobrina desde que anunciara su embarazo. "Entiendo que haya cosas que le han dolido e igual que otros hablan, tú puedes contestar porque no todo vale", decía la colaboradora y añadía que no se puede ir en contra de quienes hacen una exclusiva: "Creo que lo peor que podemos hacer desde nuestros programas es ir en contra de lo que los alimenta".