Exclusiva | Logan explica por qué no quiere que gane Sofía y habla de su persona especial de fuera: "Ella me llena más que el dinero"

Logan ha sido el último expulsado de 'Supervivientes All Stars' antes de la final del concurso

El superviviente le ha concedido a David Montufo (@ElChicoComenta) su entrevista más íntima

Logan Sampedro se reencuentra con su maleta y se sorprende al hallar algo "que huele un poco mal"

Logan se ha quedado a las puertas de la final de ‘Supervivientes All Stars’. Pese a su carácter competitivo, el concursante aprendió tras participar en la edición de 2018 una importante lección: “Aprendí a perder y esta vez lo he vivido de una manera distinta, valoro haber llegado hasta aquí”.

Para Logan esta segunda aventura en los Cayos Cochinos ha sido como una especie de homenaje a los fans que querían verle de nuevo en el concurso: “He venido aquí por ellos, me lo he tomado como un regalo para ellos, como una despedida, y me he ido cuando la gente ha decidido que había llegado el momento”.

Logan se ha sorprendido con uno de sus compañeros

Logan llegó a este segundo paso por el concurso con una idea preconcebida sobre las personas con las que iba a compartir playa. Una de esas personas era Bosco, un compañero con quien Logan creyó que no tendría buena relación:

“Bosco cuando lo conocí no me fiaba de él, me parecía muy falso, muy quedabien, pero cuando lo conocí tuve que callarme la boca porque es uno de mis mejores amigos del concurso y espero llevármelo hasta la muerte”.

¿Qué ha supuesto realmente reencontrarse con Sofía?

¿Ha decepcionado alguien a Logan durante su paso por el concurso? El superviviente ha explicado que para poder decepcionarse con alguien es necesario sentir amistad por esa persona, algo que solo ha sentido con Sofía, aunque eso no siempre ha sido así:

“No es que tuviera una amistad con Sofía, lo que tenía era una enemistad y lo que ha hecho este segundo concurso es curar esa enemistad, transformarla en amistad y que así nuestras piezas de puzle se pudieran conectar. En 2018 yo me quedé con un sabor agridulce porque yo me veía ganador y se creó una cicatriz agridulce con ella”.

Logan sorprendió a muchos al no nombrar a Sofía como ganadora del concurso. El concursante no explicó en ese momento por qué no eligió a la hija de Maite Galdeano como merecedora de hacerse con el cheque, pero en esta entrevista exclusiva ha dado más detalles de sus motivos:

“Tengo varias teorías, la primera es que va a ganar Marta, no es lo que yo quiero, pero creo que es lo que va a pasar, pero quien yo quiero que gane es Jorge porque tiene cuatro bocas que alimentar y es una persona que se lo merece, ha hecho un buen concurso y es mi ganador. Decir que quiero que gane Sofía sería lo fácil”.

Logan habla de su persona especial de fuera