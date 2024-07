Gabriela Guillén lanza una pulla ante las preguntas sobre la manutención de su hijo: "Yo sí estoy cumpliendo"

Expira el plazo que la justica habría dado a Bertín Osborne para someterse a las pruebas de ADN que determinaría si es o no el padre del bebé de Gabriela Guillén. La esteticista reacciona a la noticia y, a pesar de no querer entrar en detalles, respondía con alguna pulla....

El propio Bertín decía ante los medios que el asunto estaba "arreglado" y, ante las cuestiones sobre la citad prueba, respondía: "Yo he dicho que es mío y ya está".

"¿Ah, sí?", preguntaba ella cuando le decían que era el último día de plazo para Bertín, es más, decía desconocer si finalmente lo hará. La reportera le preguntaba cómo está su relación y ella parecía dudar: "¿De quién? No hay relación".

Pero ¿Le molesta que Bertín no se preocupe por su hijo? Gabriela evadía responder: "A mí no me molesta nada".