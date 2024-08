Jorge Javier Vázquez habla sobre la petición que Maite Galdeano le ha hecho: "Se avecina tragedia"

"No tengo muy claro cómo acabará esta historia. Y lo que es peor: no descarto que nos llevemos un susto ", ha relatado el de Badalona al conocer en primera persona cómo está la exconcursante de 'Gran Hermano' y su petición . "Me responde que le ayude a que al menos 'La Sofía' le hable", ha relatado.

Lo cierto es que Jorge Javier Vázquez admite que esa no es empresa fácil. Por un lado, él explica que no tiene tanta relación con su hija Sofía Suescun como para insistirle en un conflicto familiar tan delicado y también porque él cree que la ganadora de 'Supervivientes' es una mujer de fuertes convicciones.

"No tengo mucha relación con Sofía pero me parece que cuando toma una decisión no lo hace a tontas y a locas. Puede que se avecine tragedia", ha reconocido Jorge Javier sobre esta gran pelea de la que no descarta en terminar convirtiéndose en mediador.