Por otra parte, en este vigésimo aniversario de la ausencia de Carmina Ordóñez otra de sus amigas, Charo Vega, le escribía por primera vez una carta tras su muerte. "Cómo me hubiera gustado envejecer contigo... Lolita y yo lo hablamos muchas veces (...) Aún no sé por qué te fuiste, ni con quien, eso lleva martirizándome todos estos años. ¡En qué mala hora me fui a Marbella! Te dejé sola ante el peligro, eso me hace sentir fatal", leemos en la carta de Charo Vega que 'Así es la vida' ha mostrado.