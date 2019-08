Cambios que experimentan las mujeres al alcanzar la edad madura

Lo que más miedo provoca en las mujeres al alcanzar la madurez es pensar que han llegado a un límite en el que ya no pueden hacer determinadas cosas, que no se pueden aprender cosas nuevas o que no pueden cambiar cosas en sus vidas y que no queda más remedio que vivir de lo que han hecho hasta entonces, sin posibilidad de crecer o desarrollarse profesional ni personalmente.