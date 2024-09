Marta Torné confiesa por qué motivo decidió no hacer despedida de soltera: "¡Basta ya!"

Si por algo se caracterizan las despedidas de soltero es por los peculiares disfraces que suelen llevar aquellos que próximamente se van a casar. Aunque en ocasiones los amigos se suelen compadecer y se disfrazan de algo parecido o similar. Pero lo más importante, no suelen ser disfraces que pasen desapercibidos. Marta Torné , actriz, presentadora española y colaboradora de 'Babylon Show' , ha querido mostrar su descontento al respecto.

Tras unos segundos de silencio, la colaboradora del programa de Telecinco confesaba que no hizo despedida de soltera precisamente por eso, para que no la disfrazaran: "Me daba mucha rabia eso. Imagínate que te disfrazan de una piña". En ese momento, se dirigía a Xavier Sardà: "¿Qué harías tú? ¿Anulas la boda?".