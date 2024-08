Los códigos secretos para ligar en Mercadona: de colocar la piña al revés a la seriedad de las lentejas

Cuando la monologuista Vivy Lin publicó en sus redes sociales un vídeo de investigación sobre si es real o no que existe un horario específico para ligar en Mercadona, no imaginó que iba a destapar la Caja de Pandora. El rumor de que es posible encontrar pareja, permanente o esporádica, de 19:00h a 20:00h en los pasillos de este supermercado, y cuyo origen está en una cita del programa de Mediaset 'First Dates', se ha disparado en la nube y, en torno a él, han surgido un sin fin de códigos secretos que hasta Nebulossa ha seguido al pie de la letra.