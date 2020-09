Primer varapalo para Melyssa y Marta, que acaban entre lágrimas por las traiciones de Tom y Lester: "El hombre de tu vida no hace eso"

Marta y Lester, a punto de romper antes de empezar 'La isla de las tentaciones'

Melyssa descubre un secreto sobre Tom y la desconfianza distancia a la pareja

'La isla de las tentaciones' ha comenzado y la tensión ha estallado incluso antes de tener que resistir la tentación. Cinco parejas han acudido al paraíso con la intención de poner a prueba su amor. Sin embargo, algunas han empezado esta experiencia al borde de la ruptura.

Marta y Lester llevan once años juntos, pero en esta primera entrega del programa casi no les da tiempo a participar en 'La isla de las tentaciones'. Marta se sinceró con Sandra Barneda nada más llegar a las villas explicándole que no está atravesando una buena etapa con Lester. "No me estoy queriendo mucho, y si yo no me quiero mucho es complicado que le llegue a querer a él bien", decía derrumbada.

Tal vez fue esa inseguridad lo que hizo que Marta brotase al conocer a algunas solteras. La canaria arremetió contra una de ellas cuando 'los cuchillos volaban' al verse por primera vez. Marta la llamó "chihuahua" y ambas protagonizaron la primera discusión de alto voltaje de esta temporada de 'La isla de las tentaciones'.

Por si hubiera sido poca la tensión, después otra soltera se tropezó y Marta se rió del momento. La soltera consideró que se estaba burlando de ella así que le dio un zasca ovacionado por muchos: "Estos tacones valen más que tu alquiler", le soltó con chulería.

Sin embargo a Marta se le pasó pronto la risa cuando se enteró de que Lester había hablado con esas chicas en su primera noche separados. Él le contó que las solteras habían pedido perdón por lo sucedido argumentando que fue "un malentendido". "Nosotros estábamos a la defensiva con los chicos y ustedes con las chicas, ya está", justificaba Lester.

Para Marta que Lester no se posicionase 100% a su lado fue una traición. Su decepción fue tal que amenazó con abandonar el programa. "Me quiero ir, me quiero ir", no paró de repetir mientras Lester la seguía por la playa asegurándole que no tendrá nada con Elisa, la soltera con la que Marta había discutido fuertemente.

Para demostrárselo, Lester decidió darle la primera cita a Elisa para que Marta viese que podía confiar en él. Sin embargo la estrategia de Lester no convenció a Marta, sino que le hizo más daño. "El hombre de mi vida no hace eso. El hombre de mi vida no se va con la mujer con la que yo he discutido", opinaba Marta entre lágrimas. Antes de despedirse, no faltaron los reproches, las lágrimas y la incertidumbre de qué pasará en su relación teniendo en cuenta que casi han estado a punto de romper antes de embarcarse de lleno en la aventura.

Un secreto sobre Tom hace que aparezcan las dudas en su relación con Melyssa

El arranque de 'La isla de las tentaciones' tampoco ha sido nada fácil para Tom y Melyssa. Al conocer a los solteros y las solteras que intentarán tentarles, Tom reconocía a una de ellas. "La conozco de Madrid", le decía por lo bajo a Melyssa. "¿Has tenido algo con ella?", le preguntó inmediatamente ella. Tom le dijo que no, pero la soltera no contó la misma versión de la historia.

Al preguntarle a Lisabeth, la soltera, por si habían tenido algo, reveló que se habían liado cuando Tom estaba conquistando a Melyssa en el trono de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Tom lo negó por activa y por pasiva, pero las dudas carcomían a Melyssa. Pasó la primera noche en Villa Playa encerrada en su habitación y llorando. Mientras tanto, Tom se mostró cercano a las solteras contándoles sus problemas de pareja.

"Melyssa puede hablar de sus exnovios o de chicos guapos pero si yo digo que una chica es guapa pues ya está, me hace la vida imposible. Miento porque la quiero", decía muy molesto.

Al día siguiente la cosa no fue a mejor. Al volver a verse Tom se quejó de que Melyssa no tenga confianza en él pero ella le achacó que no había tenido determinación para desmentir la información sobre Lisabeth. La extronista cree que Tom no la apoya en los momentos clave y le dio un ultimátum: "Como vea algo tuyo, se acabó", le advertía refiriéndose a las imágenes que verá sobre él en las hogueras.

Ante la presión del ultimátum y de ver cómo poco a poco se iban distanciando en esta experiencia donde más unidos deben estar, Tom rompió a llorar delante de todos.

Las chicas se enfrentan a su primera hoguera, próximamente

Melyssa y Marta han empezado 'La isla de las tentaciones' de la manera que menos esperaban. Junto con Mayka, Melodie e Inma, pronto tendrán que enfrentarse a su primera hoguera, donde verán imágenes sobre lo que están haciendo sus parejas en Villa Montaña con las solteras.